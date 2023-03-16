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Україна

Під Києвом сталася масштабна пожежа на АЗС – поліція (фото, відео)

пожежу. дорога, автозаправка, бориспіль
Фото: Андрій Нєбитов/Telegram | Вранці 16 березня у Борисполі спалахнула пожежа на автозаправці

За даними правоохоронців, на території заправки спалахнув бензовоз, який перевозив 10 тисяч літрів палива. Водій оперативно помітив спалах, що дозволило запобігти більш масштабній НП.

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У четвер, 16 березня, у Борисполі сталася масштабна пожежа. Про це повідомив голова Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, масштабну пожежу спровокував бензовоз, який через технічні неполадки спалахнув на одній з автозаправок у місті.

За словами водія вантажівки, сьогодні приблизно о 05:00 він прямував до Черкас, зупинився на АЗС, увімкнув опалення, а через деякий час побачив спалах під кабіною.

У цистерні на той час було 10 тисяч літрів пального.

На місце інциденту прибули співробітники ДСНС, яким вдалося загасити пожежу та уникнути загоряння у резервуарах автозаправної станції.

Наразі на місці загоряння працюють екстрені служби. Поліцейські оглядають місце події та з'ясовують точну причину пожежі.

Нагадаємо, 25 лютого у Києві спалахнула пожежа на складі лакофарбової продукції. Неподалік місця спалаху чули легкі вибухи від палаючого шиферу і банок з фарбою. Вулицю Новокостянтинівську тоді перекрили, очевидці підтвердили, що "прильотів" ворожих ракет не було.

А в серпні 2021 року в Києві спалахнула масштабна пожежа на Куренівці. У Головному управлінні ДСНС України в Києві повідомили, що пожежа сталася на вулиці Куренівській, 21. Загоряння виникло в одноповерховій чинній складській будівлі, розміром 45х12 метрів.