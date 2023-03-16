Під Києвом сталася масштабна пожежа на АЗС – поліція (фото, відео)
За даними правоохоронців, на території заправки спалахнув бензовоз, який перевозив 10 тисяч літрів палива. Водій оперативно помітив спалах, що дозволило запобігти більш масштабній НП.
У четвер, 16 березня, у Борисполі сталася масштабна пожежа. Про це повідомив голова Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов у своєму телеграм-каналі.
За його словами, масштабну пожежу спровокував бензовоз, який через технічні неполадки спалахнув на одній з автозаправок у місті.
За словами водія вантажівки, сьогодні приблизно о 05:00 він прямував до Черкас, зупинився на АЗС, увімкнув опалення, а через деякий час побачив спалах під кабіною.
У цистерні на той час було 10 тисяч літрів пального.
На місце інциденту прибули співробітники ДСНС, яким вдалося загасити пожежу та уникнути загоряння у резервуарах автозаправної станції.
Наразі на місці загоряння працюють екстрені служби. Поліцейські оглядають місце події та з'ясовують точну причину пожежі.
Нагадаємо, 25 лютого у Києві спалахнула пожежа на складі лакофарбової продукції. Неподалік місця спалаху чули легкі вибухи від палаючого шиферу і банок з фарбою. Вулицю Новокостянтинівську тоді перекрили, очевидці підтвердили, що "прильотів" ворожих ракет не було.
А в серпні 2021 року в Києві спалахнула масштабна пожежа на Куренівці. У Головному управлінні ДСНС України в Києві повідомили, що пожежа сталася на вулиці Куренівській, 21. Загоряння виникло в одноповерховій чинній складській будівлі, розміром 45х12 метрів.