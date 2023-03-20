Более 50 млн гривен: СБУ арестовала имущество экс-начальника охраны Януковича (фото)

Арест был наложен на недвижимость в Киеве и земельные участки в Ялте и Ивано-Франковской области, принадлежащие экс-охраннику беглого президента.

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Служба безопасности Украины арестовала имущество охранника Виктора Януковича на 50 миллионов гривен. Информация об этом появилась в официальном Телеграм-канале ведомства.

Решение суда касается элитного гостиничного комплекса в Буковеле общей площадью более 1,2 тыс. квадратных метров. Также под арест попали квартиры в центральном районе Киева общей площадью более 200 квадратов и два паркоместа.

Кроме того у экс-охранника Виктора Януковича обнаружили земельные участки в Киевской и Ивано-Франковской областях, а также в Ялте.

Общая стоимость арестованных активов составляет около 50 млн грн.

Также стало известно, что во время обысков у мужчины обнаружили:

13 единиц оружия, в том числе коллекционного;

более 5,6 тыс. патронов;

мобильные телефоны, компьютеры, документы и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас компетентные органы проводят проверку по поводу причастности охранника беглого президента Виктора Януковича к финансированию террористов из "ДНР" и "ЛНР", а также на причастность к финансированию российских оккупационных группировок в войне против Украины.

Заметим, что пресс-служба СБУ не назвала имени и фамилии охранника Януковича, на имущество которого наложили арест.

Однако по информации украинских СМИ, речь идет о Вячеславе Заневском.

Вячеслав Заневский: что о нем известно

Главным в охране Виктора Януковича Заневский стал еще летом 2008 года, когда его пригласили для организации мер безопасности тогдашнего лидера оппозиции. По информации, которую опубликовали украинские СМИ, Янукович намеренно назначил командовать своей охраной россиянина, так как не доверял украинским спецслужбам. Политик боялся повторить судьбу Виктора Ющенко, которого охрана не смогла уберечь от отравления диоксином.

В марте 2010 года действующий на то время президент Украины Виктор Янукович отобрал себе семь внештатных советников, среди которых был и Заневский.

В октябре 2010 года вокруг Вячеслава Заневского разгорелся скандал. В СМИ появилась информация о том, что руководящий на то время личной охраной президента Заневский — гражданин РФ.

Более того, в Национальной ассоциации телохранителей России Вячеслава Заневского даже включили в "черный список" персон нон грата.

"22 апреля 2002 года г-н Заневский В. решением Ассамблеи НАСТ России исключен из организации за непрофессиональные действия по проведению тренировочного курса и последующую деструктивную деятельность", — такая информация о руководителе личной охраны Януковича была опубликована на официальном сайте организации.

После Революции Достоинства и побега Виктора Януковича в РФ его уже бывший охранник Заневский даже давал украинским журналистам интервью, в котором рассказывал о бытовых привычках политика и его "методах" общения с подчиненными через рукоприкладство.

Вячеслав Заневский в свое время был назначен начальником охраны оппозиционера, а потом — и украинского президента Виктора Януковича

Напомним, 17 марта СБУ подтвердила наличие гражданства РФ у бывшего заместителя главы ведомства Сергея Семочко. В ответе от украинской спецслужбы на депутатское обращение сказано, что помимо Сергея Семочко, российское гражданство и налоговые номера РФ есть у супруги Татьяны Лысенко, дочери от первого брака Анастасии Котон, зятя Владимира Котона, а также сына Татьяны от предыдущего брака Станислава Лысенко.

Также мы информировали о том, что в начале марта СБУ задержала священника, собиравшего данные для ФСБ. Пресс-служба СБУ сообщила, что священнослужитель сдавал размещение и данные военнослужащих. В храме правоохранители обнаружили пророссийские книги.