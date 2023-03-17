СБУ подтвердила наличие гражданства РФ у Семочко и его семьи, — расследование (видео)

В ответе на депутатское обращение указаны номера паспортов и ИНН всей семьи Сергея Семочко, который ранее отрицал наличие документов другой страны.

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Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у бывшего заместителя главы ведомства Сергея Семочко. Об этом говорится в расследовании журналистов портала Bihus.Info.

В ответе от украинской спецслужбы на депутатское обращение сказано, что помимо Сергея Семочко, российское гражданство и налоговые номера РФ есть у супруги Татьяны Лысенко, дочери от первого брака Анастасии Котон, зятя Владимира Котона, а также сына Татьяны от предыдущего брака Станислава Лысенко. В документе обозначены серия и номер каждого из удостоверений личности, что является прямым доказательством.

В СБУ подтвердили наличие гражданства РФ у Сергея Семочко и его семьи Фото: BIHUS info

Примечательно, что журналисты портала Bihus.Info уже проводили расследование по этому делу в 2018 году и наличие документов РФ у семьи подтверждено судом. Если сравнить номер паспорта и ИНН жены и зятя Сергея Семочко, то они абсолютно совпадают с теми, которые обозначены в ответе СБУ. Дочь Анастасия Котон меняла после замужества документы, поэтому старый паспорт в российских базах числится как "недействительный, замененный новым". О сыне Татьяны Лысенко информация новая и ранее не публиковалась.

В СБУ подтвердили наличие гражданства РФ у Сергея Семочко и его семьи Фото: BIHUS info

Дело Сергея Семочко: что происходило последние 5 лет

После скандального расследования в 2018 году Сергей Семочко дал интервью, в котором утверждал, что вся информация о наличии российских документов у его семьи — выдумка и даже показал украинский паспорт своей жены.

После этого чиновник подал в суд на журналистов из-за расследования и дважды его выиграл, однако из-за кассационного производства дело начали рассматривать заново.

Спустя практически 5 лет после выхода расследования и увольнения он все еще пытается вернуть себе должность в СВР. В январе 2023 года Большая палата Верховного суда приняла его дело к рассмотрению, однако дата еще не назначена.

Реакции от Сергея Семочко на письмо от СБУ и новое расследование журналистов пока что не было.

Напомним, 9 февраля в деле Сергея Семочко против журналистов наказали стороннюю женщину. Она не получала повесток и суд вынес решение касательно нее заочно. По словам женщины, узнала она о приговоре лишь когда решение вступило в силу и ее счета заблокировали.