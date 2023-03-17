СБУ підтвердила наявність громадянства РФ у Семочка та його сім'ї, — розслідування (відео)

У відповіді на депутатське звернення зазначені номери паспортів та ІПН усієї родини Сергія Семочка, який раніше заперечував наявність документів іншої країни.

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Служба безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у колишнього заступника глави відомства Сергія Семочка. Про це йдеться у розслідуванні журналістів порталу Bihus.Info.

У відповіді від української спецслужби на депутатське звернення сказано, що крім Сергія Семочка, російське громадянство та податкові номери РФ мають дружина Тетяна Лисенко, дочка від першого шлюбу Анастасія Котон, зять Володимир Котон, а також син Тетяни від попереднього шлюбу Станіслав Лисенко. У документі позначено серію та номер кожного з посвідчень особи, що є прямим доказом.

У СБУ підтвердили наявність громадянства РФ у Сергія Семочка та його родини Фото: BIHUS info

Примітно, що журналісти порталу Bihus.Info вже проводили розслідування у цій справі у 2018 році та наявність документів РФ у сім'ї підтверджено судом. Якщо порівняти номер паспорта та ІПН дружини та зятя Сергія Семочка, то вони абсолютно збігаються з тими, які зазначені у відповіді СБУ. Дочка Анастасія Котон змінювала після заміжжя документи, тому старий паспорт у російських базах вважається "недійсним, заміненим новим". Про сина Тетяни Лисенко інформація нова і раніше не публікувалася.

У СБУ підтвердили наявність громадянства РФ у Сергія Семочка та його родини Фото: BIHUS info

Справа Сергія Семочка: що відбувалося останні 5 років

Після скандального розслідування у 2018 році Сергій Семочко дав інтерв'ю, в якому стверджував, що вся інформація про наявність російських документів у його сім'ї — вигадка і навіть виявив український паспорт своєї дружини.

Після цього чиновник подав до суду на журналістів через розслідування та двічі його виграв, проте через касаційне провадження справу почали розглядати наново.

Через майже 5 років після виходу розслідування та звільнення він все ще намагається повернути собі посаду в СЗР. У січні 2023 року Велика палата Верховного суду ухвалила його справу до розгляду, проте дату ще не призначено.

Реакції від Сергія Семочка на лист від СБУ та нове розслідування журналістів поки що не було.

Нагадаємо, 9 лютого у справі Сергія Семочка проти журналістів покарали сторонню жінку. Вона не отримувала повісток і суд ухвалив рішення щодо неї заочно. За словами жінки, дізналася вона про вирок лише коли рішення набуло чинності та її рахунки заблокували.