Понад 50 млн гривень: СБУ заарештувала майно ексначальника охорони Януковича (фото)

Арешт був накладений на нерухомість у Києві та земельні ділянки в Ялті та Івано-Франківській області, що належать ексохоронцю президента.

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Служба безпеки України заарештувала майно охоронця Віктора Януковича на 50 мільйонів гривень. Інформація про це з'явилась в офіційному телеграм-каналі відомства.

Рішення суду стосується елітного готельного комплексу в Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. кв. Також під арешт потрапили квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 квадратів і два паркомісця.

Крім того, в ексохоронця Віктора Януковича виявили земельні ділянки у Київській та Івано-Франківській областях, а також у Ялті.

Загальна вартість заарештованих активів складає майже 50 млн грн.

Також стало відомо, що під час обшуків у чоловіка виявили:

13 одиниць зброї, зокрема колекційної;

понад 5,6 тис. патронів;

мобільні телефони, комп'ютери, документи та чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

Наразі компетентні органи проводять перевірку з приводу причетності охоронця президента Віктора Януковича до фінансування терористів з "ДНР" і "ЛНР", а також на причетність до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України.

Зауважимо, що пресслужба СБУ не назвала імені та прізвища охоронця Януковича, на майно якого наклали арешт.

Однак, за інформацією українських ЗМІ, йдеться про В'ячеслава Заневського.

В'ячеслав Заневський: що про нього відомо

Головним в охороні Віктора Януковича Заневський став ще влітку 2008 року, коли його запросили для організації заходів безпеки тодішнього лідера опозиції. За інформацією, що її опублікували українські ЗМІ, Янукович навмисно призначив командувати своєю охороною росіянина, оскільки не довіряв українським спецслужбам. Політик боявся повторити долю Віктора Ющенка, якого охорона не змогла вберегти від отруєння діоксином.

У березні 2010 року президент України Віктор Янукович, який діяв на той час, відібрав собі сім позаштатних радників, серед яких був і Заневський.

У жовтні 2010 року довкола В'ячеслава Заневського спалахнув скандал. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що Заневський, який керував на той час особистою охороною президента, — громадянин РФ.

Ба більше, у Національній асоціації охоронців Росії В'ячеслава Заневського навіть включили до "чорного списку" персон нон грата.

"22 квітня 2002 року пана Заневського В. рішенням Асамблеї НАСТ Росії виключено з організації за непрофесійні дії з проведення тренувального курсу та подальшу деструктивну діяльність", — така інформація про керівника особистої охорони Януковича була опублікована на офіційному сайті організації.

Після Революції Гідності та втечі Віктора Януковича в РФ його вже колишній охоронець Заневський навіть давав українським журналістам інтерв'ю, в якому розповідав про побутові звички політика та його "методи" спілкування з підлеглими через рукоприкладство.

В'ячеслава Заневського свого часу було призначено начальником охорони опозиціонера, а потім — й українського президента Віктора Януковича

Нагадаємо, 17 березня СБУ підтвердила наявність громадянства РФ у колишнього заступника глави відомства Сергія Семочка. У відповіді від української спецслужби на депутатське звернення сказано, що крім Сергія Семочка, російське громадянство та податкові номери РФ мають дружина Тетяна Лисенко, дочка від першого шлюбу Анастасія Котон, зять Володимир Котон, а також син Тетяни від попереднього шлюбу Станіслав Лисенко.

Також ми інформували про те, що на початку березня СБУ затримала священика, який збирав дані для ФСБ. Пресслужба СБУ повідомила, що священнослужитель здавав розміщення та дані військовослужбовців. У храмі правоохоронці виявили проросійські книги.