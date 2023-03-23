В Кропивницком прогремел взрыв во время воздушной тревоги: подробности ЧП (фото, видео)

Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме, однако взрыв, по словам главы ОВА, не связан с боевыми действиями. Различные травмы получил мужчина, которого оперативно госпитализировали.

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Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил, что утром 23 марта в Кропивницком произошел взрыва газа в многоэтажном доме по улице Юрия Коваленко 5. Об этом он написал в Telegram-канале.

Подробности чиновник пообещал сообщить позже, при этом инцидент произошел в то время, когда в городе была объявлена воздушная тревога. Позже Райкович уточнил, что пострадал владелец квартиры, который был госпитализирован.

Сообщается, что инцидент произошел в 9:20 утра. Местные СМИ пишут, что пусков ракет не было, а одного из пострадавших пришлось выносить из дома. Он живой, его передали медикам.

По информации представителя областного управления ГСЧС Оксаны Мачак, взрыв произошел в квартире девятиэтажного дома на шестом этаже. Обошлось без погибших, пострадал один человек, еще двух также удалось спасти.

В спасательных работах задействован 31 сотрудник ГСЧС и 8 автомобилей.

Взрывной волной был разрушен балкон и межкомнатные перегородки, а также повреждены двери соседних квартир. Несущие конструкции не пострадали, объяснила Мачак.

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Напомним, что в Мелитополе был слышен мощный взрыв, а представители оккупационной администрации заявили о пострадавших. По словам коллаборанта Владимира Рогова, в городе сработало СВУ — в итоге пострадал "полицейский".

Ранее Фокус сообщал, что в Курске вновь прозвучали взрывы, но местные СМИ заявили, что это был просто "переход самолета на сверхзвук".