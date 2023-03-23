У Кропивницькому пролунав вибух під час повітряної тривоги: подробиці НП (фото, відео)

Інцидент стався в багатоквартирному житловому будинку, проте вибух, за словами голови ОВА, не пов'язаний із бойовими діями. Різних травм зазнав чоловік, якого оперативно госпіталізували.

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Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що вранці 23 березня у Кропивницькому стався вибух газу в багатоповерховому будинку на вулиці Юрія Коваленка 5. Про це він написав у Telegram-каналі.

Подробиці чиновник пообіцяв повідомити пізніше, при цьому інцидент стався в той час, коли в місті було оголошено повітряну тривогу. Пізніше Райкович уточнив, що постраждав власник квартири, якого було госпіталізовано.

Повідомляється, що інцидент стався о 9:20 ранку. Місцеві ЗМІ пишуть, що пусків ракет не було, а одного із постраждалих довелося виносити з дому. Він живий, його передали медикам.

За інформацією представниці обласного управління ДСНС Оксани Мачак, вибух стався у квартирі дев'ятиповерхового будинку на шостому поверсі. Обійшлося без загиблих, постраждала одна людина, ще двох також вдалося врятувати.

У рятувальних роботах було задіяно 31 співробітника ДСНС та 8 автомобілів.

Вибуховою хвилею зруйновано балкон та міжкімнатні перегородки, а також пошкоджено двері сусідніх квартир. Несучі конструкції не постраждали, пояснила Мачак.

Вибух у Кропивницькому 23 березня Вибух у Кропивницькому 23 березня Вибух у Кропивницькому 23 березня Вибух у Кропивницькому 23 березня Вибух у Кропивницькому 23 березня Вибух у Кропивницькому 23 березня Вибух у Кропивницькому 23 березня Вибух у Кропивницькому 23 березня Вибух у Кропивницькому 23 березня

Нагадаємо, що в Мелітополі було чути потужний вибух, а представники окупаційної адміністрації заявили про постраждалих. За словами колаборанта Володимира Рогова, у місті спрацював саморобний вибуховий пристрій — у результаті постраждав "поліцейський".

Раніше Фокус повідомляв, що в Курську знову пролунали вибухи, але місцеві ЗМІ заявили, що це був просто "перехід літака на надзвук".