В Курске опять "сверхзвук": СМИ сообщают о мощном взрыве (видео)

Предположительно, звуки взрывов слышали в районе аэропорта. Но местные СМИ уже успели сообщить, что это был просто "переход самолета на сверхзвук".

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В российском Курске сообщают о мощном взрыве сегодня вечером на северо-западе города. Информацию распространили российские телеграм-каналы.

Сообщают, что "хлопок" прозвучал ориентировочно в 19:22 в районе аэропорта. Камера домофона зафиксировала громкий звук, раздавшийся в городе.

В Курске прогремел мощный взрыв

Пропагандистские же каналы начали писать, что никаких взрывов не было, просто "самолет перешел на сверхзвук".

"Звук мощного взрыва прогремел на северо-западе Курска. Что точно это было — неизвестно. Не исключено, что звук перехода самолета на сверхзвук. По нашим данным, ни разрушений, ни пострадавших в городе нет — обстановка спокойная", — говорится в сообщении ресурса Mash.

Правительство Курской области сообщило, что вечером 22 марта никаких происшествий в воздухе и на земле зафиксировано не было.

В ночь с 21 на 22 марта во временно оккупированном Севастополе были слышны звуки взрывов и стрельбы. В то же время появилась информация о морских дронах, якобы атаковавших Севастопольскую бухту.

Вечером, 22 марта, народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мисягин опубликовал видео со взрывом. В подписи к публикации политик отметил, что ночью в бухте оккупированного Севастополя "ничего не происходило".

Ближе к вечеру понедельника 20 марта на территории полуострова Крым начали звучать громкие взрывы. В частности, речь идет о городе Джанкой.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины позже отметили, что это понесло за собой уничтожение российских крылатых ракет "Калибр", которые транспортировали для подготовки следующего массированного ракетного удара.