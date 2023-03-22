У Курську знову "надзвук": ЗМІ повідомляють про потужний вибух (відео)

Імовірно, звуки вибухів чули в районі аеропорту. Але місцеві ЗМІ вже встигли повідомити, що це був просто "перехід літака на надзвук".

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У російському Курську повідомляють про потужний вибух сьогодні ввечері на північному заході міста. Інформацію розповсюдили російські телеграм-канали.

Повідомляють, що "бавовна" прозвучала орієнтовно о 19:22 в районі аеропорту. Камера домофона зафіксувала гучний звук, що пролунав у місті.

У Курську пролунав потужний вибух

Пропагандистські канали почали писати, що жодних вибухів не було, просто "літак перейшов на надзвук".

"Звук потужного вибуху пролунав на північному заході Курська. Що точно це було — невідомо. Не виключено, що звук переходу літака на надзвук. За нашими даними, ні руйнувань, ні постраждалих у місті немає — ситуація спокійна", — йдеться у повідомленні ресурсу. Mash.

Уряд Курської області повідомив, що ввечері 22 березня жодних подій у повітрі та на землі зафіксовано не було.

У ніч із 21 на 22 березня у тимчасово окупованому Севастополі було чути звуки вибухів та стрільби. У той же час з'явилася інформація про морські дрони, які нібито атакували Севастопольську бухту.

Увечері, 22 березня, народний депутат від "Слуги народу" Юрій Мисягін опублікував відео із вибухом. У підписі до публікації політик зазначив, що вночі у бухті окупованого Севастополя "нічого не відбувалося".

Ближче до вечора понеділка, 20 березня, на території півострова Крим почали лунати гучні вибухи. Зокрема йдеться про місто Джанкой.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України пізніше зазначили, що це призвело до знищення російських крилатих ракет "Калібр", які транспортували для підготовки наступного масованого ракетного удару.