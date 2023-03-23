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Украина

Нацрада предоставила лицензию на спутниковое вещание телеканалу Минобороны "Армія ТБ"

Срок лицензии ограничили десять лет. За контент будут отвечать военнослужащие Вооруженных сил Украины, среди которых – основатель "Телевидения Торонто" Роман Винтонив (Майкл Щур).

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Телерадиостудия Министерства обороны получила спутниковую лицензию под логотипом Армия ТВ. Соответствующее решение объявили представители Национальной рады по телевидению и радиовещанию, трансляция проходила 23 марта на YouTube.

Продюсер Илларион Павлюк представлял канал на заседании. Он отметил, что за контент будут отвечать медийщики, которые служат в ВСУ. В общей сложности 90% коллектива составляют украинские военные.

Названы и фамилии тех, кто будет работать в команде. Среди них руководитель направления тренингов Инна Руденко, бренд-менеджер Остап Малашняк, главный редактор Евгений Самойленко и главный режиссер Владимир Рыбась. Роман Винтонив (Майкл Щур), украинский журналист, известный авторскими программами на телевидении, также присоединится к работе.

Формат канала охарактеризовали как Discovery Mílitary. Олег Черныш, заместитель председателя Нацрады, заявил, что уже большое количество провайдеров интересовались функционированием канала и выразили желание взять его в свои сети: "То есть этот канал будет доступен не только на спутнике, но и на кабельном".

Ранее Фокус сообщал, что Нацрада в июле 2022 года аннулировал лицензии медиахолдинга бизнесмена Рината Ахметова. Лицензии 8 каналов медиахолдинга "Украина" были прекращены в связи с действием закона об олигархах. "Донбасс", "Украина" и "Украина 24", "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3", "Нло.TV", "Индиго tv" были среди каналов, потерявших лицензию.

Также Нацрада в сентябре 2021 года наказал телеканал "Дом" за карту временно оккупированного Крыма. Медийщики обозначили полуостров как территорию РФ. Вера Ельчик, заместитель директора телеканала, сразу же отреагировала на этот факт и в тот же день извинилась перед своей аудиторией.