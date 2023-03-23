Нацрада надала ліцензію на супутникове мовлення телеканалу Міноборони "Армія ТБ"

Термін ліцензії обмежили десятьма роками. За контент відповідатимуть військовослужбовці Збройних сил України, серед яких — засновник "Телебачення Торонто" Роман Вінтонів (Майкл Щур).

Related video

Телерадіостудія Міністерства оборони отримала супутникову ліцензію під логотипом "Армія ТБ". Відповідне рішення оголосили представники Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, трансляція відбувалася 23 березня на YouTube.

Продюсер Ілларіон Павлюк представляв канал під час засіданні. Він зазначив, що за контент відповідатимуть медійники, які служать у ЗСУ. Загалом 90% колективу становлять українські військові.

Названі й прізвища тих, хто працюватиме в команді. Серед них — керівниця напрямку тренінгів Інна Руденко, бренд-менеджер Остап Малашняк, головний редактор Євген Самойленко, продюсер інформаційних програм та спеціальних проєктів Роман Вінтонів та головний режисер Володимир Рибась. Роман Вінтонів (Майкл Щур), український журналіст, який відомий авторськими програмами на телебаченні, також долучиться до роботи.

Формат каналу схарактеризували як Discovery Mílitary. Олег Черниш, заступник голови Нацради, заявив, що вже велика кількість провайдерів цікавились функціонуванням каналу і висловили бажання взяти його у свої мережі: "Тобто цей канал буде доступний не лише на супутнику, а й у кабелі".

Раніше Фокус повідомляв, що Нацрада у липні 2022 року анулювала ліцензії медіахолдингу бізнесмена Ріната Ахметова. Ліцензії 8 каналів медіахолдингу "Україна" припинили у зв'язку з дією закону про олігархів. "Донбас", "Україна" та "Україна 24", "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3", "Нло.TV", "Індиго tv" були серед каналів, що втратили ліцензію.

Також Нацрада у вересні 2021 року покарала телеканал "Дом" за мапу тимчасово окупованого Криму. Медійники позначили півострів як територію РФ. Віра Єльчик, заступниця директора телеканалу, одразу ж відреагувала на цей факт і в той же день перепросила перед своєю аудиторією.