Маршрутка в Киеве объявила акцию в день смерти президента РФ, — соцсети (фото)
Согласно информации из соцсетей, один из киевских водителей намерен бесплатно возить своих клиентов в день, когда умрет российский президент.
В пятницу, 24 марта на официальной странице Ukrainian People Magazine выложили снимок, сделанный в одной из столичных маршруток, водитель которой пообещал катать пассажиров бесплатно в тот день, когда президент России Владимир Путин уйдет из жизни.
На опубликованном пассажирами маршрутного автобуса в Киеве снимке видно, что на перегородке за водителем установлена табличка, где большими буквами указано "В день смерти Путина проезд бесплатный".
Автор снимка не указал номер маршрутного автобуса, поэтому неизвестно в каком районе Киева работает водитель.
Некоторые комментаторы напомнили, что в Америке в день Смерти диктатора Сталина людей бесплатно угощали украинским борщом.
Напомним, в январе 2023 года Кабинет Министров запретил эксплуатацию автобусов, переоборудованных из грузовых авто для перевозки пассажиров, поскольку такой тип фургонов не соответствует стандартам безопасности.
Также, ранее Фокус писал о завершении постройки передвижной бани для защитников Украины, основой для которой стал пассажирский автобус "Богдан".