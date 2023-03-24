Маршрутка в Киеве объявила акцию в день смерти президента РФ, — соцсети (фото)

Согласно информации из соцсетей, один из киевских водителей намерен бесплатно возить своих клиентов в день, когда умрет российский президент.

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В пятницу, 24 марта на официальной странице Ukrainian People Magazine выложили снимок, сделанный в одной из столичных маршруток, водитель которой пообещал катать пассажиров бесплатно в тот день, когда президент России Владимир Путин уйдет из жизни.

На опубликованном пассажирами маршрутного автобуса в Киеве снимке видно, что на перегородке за водителем установлена табличка, где большими буквами указано "В день смерти Путина проезд бесплатный".

Автор снимка не указал номер маршрутного автобуса, поэтому неизвестно в каком районе Киева работает водитель.

Фото: Ukrainian People Magazine

Некоторые комментаторы напомнили, что в Америке в день Смерти диктатора Сталина людей бесплатно угощали украинским борщом.

Официантка ресторана "1203" вывешивает объявление. 9 марта 1953 года Фото: arzamas.academy

Напомним, в январе 2023 года Кабинет Министров запретил эксплуатацию автобусов, переоборудованных из грузовых авто для перевозки пассажиров, поскольку такой тип фургонов не соответствует стандартам безопасности.

Также, ранее Фокус писал о завершении постройки передвижной бани для защитников Украины, основой для которой стал пассажирский автобус "Богдан".