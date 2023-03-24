Маршрутка у Києві оголосила акцію в день смерті президента РФ, — соцмережі (фото)

Згідно з інформацією із соцмереж, один із київських водіїв має намір безплатно возити своїх клієнтів у день, коли помре російський президент.

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У п'ятницю, 24 березня, на офіційній сторінці Ukrainian People Magazine виклали знімок, зроблений в одній зі столичних маршруток, водій якої пообіцяв катати пасажирів безплатно в той день, коли президент Росії Володимир Путін піде з життя.

На опублікованому пасажирами маршрутного автобуса в Києві знімку видно, що на перегородці за водієм встановлено табличку, де великими літерами вказано: "У день смерті Путіна проїзд безплатний".

Автор знімку не вказав номер маршрутного автобуса, тому невідомо, в якому районі Києва працює водій.

Фото: Ukrainian People Magazine

Деякі коментатори нагадали, що в Америці в день смерті диктатора Сталіна людей безплатно пригощали українським борщем.

Офіціантка ресторану "1203" вивішує оголошення. 9 березня 1953 року. Фото: arzamas.academy

Нагадаємо, у січні 2023 року Кабінет Міністрів заборонив експлуатацію автобусів, переобладнаних із вантажних авто для перевезення пасажирів, оскільки такий тип фургонів не відповідає стандартам безпеки.

Також раніше Фокус писав про завершення будівництва пересувної лазні для захисників України, основою якої став пасажирський автобус "Богдан".