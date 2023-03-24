Месть спустя 20 лет: в Киевской области женщина отравила 6 людей (фото, видео)

По данным полиции, женщина пыталась отомстить бывшим возлюбленным, отправляя им "подарки" с ядом. Один из мужчин скончался в муках.

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В пятницу, 24 марта, Национальная полиция Киевской области задержала женщину по подозрению в отравлении по меньшей мере шести людей, один из которых скончался. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что подозреваемая отправляла своим жертвам посылки с вином и сладостями, в которых содержался смертельный яд таллий. Местный доктор оповестил полицейских о поступлении в больницу Иванковского района гражданина с признаками отравления данным веществом.

Пострадавший рассказал правоохранителям, что 14 февраля ему в мессенджер пришло оповещение о якобы выигрыше приза. Спустя несколько дней курьер принес ему бутылку рома и 3 шоколадки. После употребления "подарков" мужчине поплохело и он был госпитализирован.

По словам главы полиции Киевской области Андрея Небитова, 4 женщины с подобным отравлением были также выявлены в больнице Фастова. Одна из потерпевших призналась, что также "выиграла" алкоголь и решила распить бутылку на свои именины.

"Начало печь в груди и немело тело. Мы с подругой уехали в Киев, и нас положили в реанимацию. Волосы начали выпадать клоками", — вспоминает жертва.

В полиции также сообщили, что упомянутый мужчина мучительно скончался в больнице. Как оказалось, он состоял в отношениях с подозреваемой 20 лет назад.

Кроме того, муж одной из 4 пострадавших женщин также когда-то имел отношения с отравительницей. В прошлом году он уже подвергался попытке отравления, однако ему удалось выжить из-за недостаточной концентрации яда.

Дома у подозреваемой полиция нашла две бутылки алкоголя, телефоны, стартовые пакеты и бутылки с неизвестными жидкостями. Ей грозит до 15 лет тюремного заключения за умышленное убийство.

Напомним, что 23 марта адвокат Виктор Чевгуз сообщил о результатах второй экспертизы по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. По его слова, ребенок погиб от прямого попадания пули, что противоречит данным предварительной экспертизы.

Еще мы писали о том, что 22 марта Андрей Небитов сообщил о гибели 2-месячного ребенка, которого мать выбросила с 5 этажа. А полиции предположили, что женщина страдала от послеродовой депрессии.