Помста через 20 років: на Київщині жінка отруїла 6 людей (фото, відео)

За даними поліції, жінка намагалася помститися колишнім коханим, відправляючи їм "подарунки" з отрутою. Один із чоловіків помер у муках.

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У п'ятницю, 24 березня, Національна поліція Київської області затримала жінку за підозрою в отруєнні щонайменше шістьох людей, один з яких помер. Про це йдеться на офіційному вебсайті відомства.

Повідомляється, що підозрювана відправляла своїм жертвам посилки з вином і солодощами, в яких містилася смертельна отрута талій. Місцевий лікар повідомив поліцію про надходження до лікарні Іванківського району громадянина з ознаками отруєння цією речовиною.

Постраждалий розповів правоохоронцям, що 14 лютого йому до месенджера прийшло сповіщення про нібито виграш призу. Через кілька днів кур'єр приніс йому пляшку рому та 3 шоколадки. Після вживання "подарунків" чоловікові стало погано і він був госпіталізований.

За словами голови поліції Київської області Андрія Небітова, 4 жінки з подібним отруєнням були також виявлені у лікарні Фастова. Одна із потерпілих зізналася, що також "виграла" алкоголь і вирішила розпити пляшку на свої іменини.

"Початок пекти в грудях і немало тіло. Ми з подругою поїхали до Києва, і нас поклали в реанімацію. Волосся почало випадати клаптями", — згадує жертва.

У поліції також повідомили, що згаданий чоловік помер в муках у лікарні. Як виявилося, він перебував у відносинах із підозрюваною 20 років тому.

Крім того, чоловік однієї з 4 постраждалих жінок також колись мав стосунки з отруйницею. Минулого року він уже піддавався спробі отруєння, проте йому вдалося вижити через недостатню концентрацію отрути.

Удома у підозрюваної поліція знайшла дві пляшки алкоголю, телефони, стартові пакети та пляшки з невідомими рідинами. Їй загрожує до 15 років ув'язнення за умисне вбивство.

Нагадаємо, що 23 березня адвокат Віктор Чевгуз повідомив про результати другої експертизи у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова. За його словами, дитина загинула від прямого влучення кулі, що суперечить даним попередньої експертизи.

Ще ми писали про те, що 22 березня Андрій Небітов повідомив про загибель 2-місячної дитини, яку мати викинула з 5 поверху. А поліції припустили, що жінка страждала від післяпологової депресії.