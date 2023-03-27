"Пусть жизнь будет насыщенной": депутат поздравил с Днем рождения умершего коллегу

Депутат Одесского облсовета пожелал крепкого здоровья в соцсетях умершему год назад коллеге. После выяснения ошибки пост был удалён.

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Депутат Одесского областного совета Алексей Кобыльников поздравил с Днем рождения в соцсетях депутата Савранского районного совета Максима Мелецкого. Чиновник пожелал коллеге насыщенной жизни и крепкого здоровья, однако, как оказалось, Мелецкий умер почти год назад. О досадной ошибке рассказал Виталий Свичинский, экс-замглавы Одесской ОГА.

"Алексей, к сожалению, он уже не сможет поддержать вас на выборах", — констатировал Свичинский.

Пост Алексея Кобыльникова ныне удален, однако бывший замглавы ОГА прикрепил снимок экрана с ним.

"Желаю мирного неба, крепкого здоровья, верных друзей, осуществления мечтаний и пожеланий. Пусть жизнь будет насыщенной, полной положительных эмоций и незабываемых впечатлений", — написал Кобыльников.

Снимок экрана, опубликованный Свичинским

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