"Ты кайфуешь?": в Бахмуте ВС РФ обстреляли квартиру сторонника России, — боец ВСУ (видео)

Защитник Украины рассказал о последствиях попадания вражеской армии в дом местного жителя в Бахмуте и показал находку военных — кепку с русской символикой.

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В Бахмуте ВС РФ обстреляли жилой дом, в уничтоженной квартире в котором украинские бойцы нашли кепку с враждебной символикой. Военный иронически заявил, что хотел бы увидеть лично радость в глазах сторонника России. Об этом известно из видео, опубликованного в соцсетях 27 марта.

"Прилет был такой, что дверь вылетела. Уничтожено в принципе все, похоже, был пожар", — объяснил военный, демонстрируя пострадавшую от удара ВС РФ квартиру.

В доме, в который попали вражеские армейцы, нашли кепку с надписью "Россия", эмблемой с триколором и гербом страны-агрессорки. Боец ВСУ сказал, что хотел бы познакомиться с ее владельцем.

"Друг мой, проживающий в этой квартире, где ты сейчас? Как увидеть твои ясные глаза? Как прочитать в них радость от того, что происходит? Ты кайфуешь? Очень жаль, что я не могу с тобой познакомиться", — обратился защитник Украины к стороннику РФ.

Напомним, 27 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный наградил бойца Руслана Зубарева с позывным "Хищник". 16 февраля он с побратимом отбил наступление вражеской штурмовой группы на БМП.

Также 27 марта пограничники поделились видео уничтожения вражеской бронетехники в Луганской области. Украинским артиллеристам удалось уничтожить российские БМП, пехоту и застройки подразделений, которые использовались в качестве укрытия.