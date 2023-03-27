"Ти кайфуєш?": у Бахмуті ЗС РФ обстріляли квартиру прихильника Росії, — боєць ЗСУ (відео)

Захисник України розповів про наслідки влучання ворожої армії в оселю місцевого мешканця у Бахмуті та показав знахідку військових — кепку з російською символікою.

Related video

У Бахмуті ЗС РФ обстріляли житловий будинок, у знищенній квартирі в якому українські бійці знайшли кепку з ворожою символікою. Військовий іронічно заявив, що хотів би побачити особисто радість в очах прихильника Росії. Про це відомо з відео, опублікованого в соцмережах 27 березня.

"Приліт був такий, що двері вилетіли. Знищено в принципі все, схоже, була пожежа", — пояснив військовий, демонструючи постраждалу від удару ЗС РФ квартиру.

В оселі, в яку влучили ворожі армійці, знайшли кепку з написом "Росія", емблемою з триколором та гербом країни-агресорки. Боєць ЗСУ сказав, що хотів би познайомитись з її власником.

"Друг мій, що проживає в цій квартирі, де ти зараз? Як побачити твої ясні очі? Як прочитати в них радість від того, що відбувається? Ти кайфуєш? Дуже шкода, що я не можу з тобою познайомитись", — звернувся захисник України до прихильника РФ.

Нагадаємо, 27 березня головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний нагородив бійця Руслана Зубарєва з позивним "Хижак". 16 лютого він з побратимом відбив наступ ворожої штурмової групи на БМП.

Також 27 березня прикордонники поділились відео знищення ворожої бронетехніки у Луганській області. Українським артилеристам вдалося знищити російські БМП, піхоту та забудови підрозділів, що використовувались як укриття.