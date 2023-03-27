Залужний нагородив бійця 92-ї бригади, який відбив штурм окупантів в близькому бої

Руслан Зубарєв 16 лютого відбив наступ російської штурмової групи з БМП з побратимом, який подавав йому зброю. Бронетехніку і живу силу ворога він знищував на відстані до 5 метрів.

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний нагородив відзнакою "Золотий Хрест" бійця 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка Руслана Зубарєва. Про це повідомляє пресслужба головнокомандувача.

Валерій Залужний нагородив нагрудною відзнакою "Золотий Хрест" та вручив нагородну зброю. В пресслужбі відзначили, що Зубарєв відбив атаку переважаючих сил російських окупантів. Головнокомандувач відзначив, що він вдячний кожному українському бійцю, який боронить Україну.

Що відомо про бій "Хижака" з російськими окупантами?

В інтервʼю головному редактору "Цензор.НЕТ" Руслан Зубарєв розказав, що бій стався в районі Сватового 16 лютого. Разом з побратимом "Хижак" відбив переважальні сили ворога. Він підбив російську БМП з РПГ-7, а також ліквідував групу росіян зі штурмового загону. Його побратим отримав контузію, і за словами "Хижака", для військового це був перший бій. Тому його допомога полягала в тому, щоб вчасно подавати боєприпаси та зброю Зубарєву.

Інтервʼю "Хижака" про бій 16 лютого

В телеграмканалі боєць 92-ї бригади опублікував повну версію всього бою. В ньому він запитував допомогу від побратимів, а також отримав дозвіл використовувати будь-яку зброю для оборони. На допомогу прийшла БМП, також працювали українські міномети. У підсумку позицію змогли захистити від ЗС РФ. Російські штурмовики намагалися вести вогонь по окопу українських військових: намагалися закидати гранатами, обстрілювати з БМП та стріляти з автоматичної зброї. Зайняти позиції не вийшло й вони почали відступати.

Нагадаємо, 17 лютого в мережі зʼявилося відео ближнього бою бійця ЗСУ проти окупантів. На кадрах видно, як український військовий майже впритул знищує російську живу силу.

24 березня "Хижак" розказав, як знищив штурмову групу ЗС РФ та БМП з 5 метрів від позиції.