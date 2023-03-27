Залужный наградил бойца 92-й бригады, отразившего штурм окупантов в близком бою

Руслан Зубарев 16 февраля отразил наступление российской штурмовой группы с БМП вместе с побратимом, который подавал ему оружие. Бронетехнику и живую силу врага он уничтожал на расстоянии до 5 метров.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный наградил отличием "Золотой Крест" бойца 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко Руслана Зубарева. Об этом сообщает пресс-служба главнокомандующего.

Валерий Залужный наградил нагрудным знаком "Золотой Крест" и вручил наградное оружие. В пресс-службе отметили, что Зубарев отразил атаку превосходящих сил российских оккупантов. Главнокомандующий отметил, что он благодарен каждому украинскому бойцу, защищающего Украину.

Что известно о бое "Хищника" с российскими оккупантами?

В интервью главному редактору "Цензор.НЕТ" Руслан Зубарев рассказал, что бой произошел в районе Сватового 16 февраля. Вместе с побратимом "Хищник" отразил превосходящие силы врага. Он подбил российскую БМП из РПГ-7, а также ликвидировал группу россиян из штурмового отряда. Его побратим получил контузию, и по словам "Хищника", для военного это был первый бой. Поэтому его помощь заключалась в том, чтобы своевременно подавать боеприпасы и оружие Зубареву.

Интервью "Хищника" о бое 16 февраля

В телеграм-канале боец 92-й бригады опубликовал полную версию всего боя. В нем он запрашивал поддержку, а также получил разрешение использовать любое оружие для обороны. В итоге на помощь пришла БМП, работали также украинские минометы. Позицию смогли отбить от штурма ВС РФ. Российские штурмовики пытались вести огонь по окопу украинских военных: пытались забрасывать гранатами, обстреливать из БМП и стрелять из автоматического оружия. Занять позиции не получилось, и они начали отступать.

Напомним, 17 февраля в сети появилось видео ближнего боя бойца ВСУ против оккупантов. На кадрах видно, как украинский военный почти в упор уничтожает российскую живую силу.

24 марта "Хищник" рассказал, как уничтожил штурмовую группу ВС РФ и БМП в 5 метрах от позиции.