"Так выглядит штурм малой группы": появилось видео ближнего боя бойца ВСУ против оккупантов

Солдат украинской армии практически вплотную ликвидирует вражеских солдат, которые смогли так близко подобраться из-за тумана.

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Украинский военнослужащий показал оборону одной из позиций в очень близком боестолкновении. Видеоролик опубликовал боец в своем ТикТок-аккаунте.

На кадрах в очень интенсивном бою видно, как боец ВСУ ведет оборону позиций. Российские оккупанты пользуясь плохой видимостью из-за тумана, незаметно подошли к позициям Сил обороны. В ходе отражения штурма малой огневой группы украинский солдат стреляет из РПГ-7 по живой силе врага.

Также один из солдат ВС РФ подошел вплотную к соседнему окопу, боец ВСУ ликвидировал его из автомата. Расстояние до оккупанта не превышало и 10 метров.

Отмечается, что штурм ВС РФ был успешно отбит.

Напомним, 17 февраля 36-я бригада морской пехоты ВСУ показала "ночное сафари" на оккупантов в Донецкой области. По ВС РФ сбросили мины из дрона.

Также в ВС Норвегии заявили, что Украина вряд ли сможет победить Россию на поле боя. Также и оккупанты не смогут захватить украинскую территорию, поэтому война будет длиться несколько лет.