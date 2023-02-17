"Так виглядає штурм малої групи": з'явилося відео ближнього бою бійця ЗСУ проти окупантів

Солдат української армії практично впритул ліквідує ворожих солдат, які змогли так близько підібратися через туман.

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Український військовослужбовець показав оборону однієї з позицій у дуже близькому зіткненні. Відеоролик опублікував боєць у своєму ТікТок-акаунті.

На кадрах у дуже інтенсивному бою видно, як боєць ЗСУ веде оборону позицій. Російські окупанти, користуючись поганою видимістю через туман, непомітно підійшли до позицій Сил оборони. Під час відбиття штурму малої вогневої групи український солдат стріляє з РПГ-7 по живій силі ворога.

Також один із солдат ЗС РФ підійшов упритул до сусіднього окопу, боєць ЗСУ ліквідував його з автомата. Відстань до окупанта не перевищувала 10 метрів.

Зазначається, що штурм ЗС РФ було успішно відбито.

Нагадаємо, 17 лютого 36-а бригада морської піхоти ЗСУ показала "нічне сафарі" на окупантів у Донецькій області. По ЗС РФ скинули міни з дрону.

Також у ЗС Норвегії заявили, що Україна навряд чи зможе перемогти Росію на полі бою. Так само й окупанти не зможуть захопити українську територію, тож війна триватиме кілька років.