Війна на декілька років: голова ЗС Норвегії заявив, що Україна не зможе перемогти РФ на полі бою

Керівник норвезької армії Ейрік Крістофферсен вважає, що успіх Росії також малоймовірний, а для того, щоб одна зі сторін здобула перемогу, знадобиться дуже багато часу.

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Голова Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен заявив, що Україна не зможе перемогти війну з Росією. За його словами, військового рішення у цьому конфлікті немає. Про це повідомляє видання VG.

Він зазначив, що успіх Росії також малоймовірний, а для того, щоб одна із сторін здобула перемогу, знадобиться дуже багато часу.

"Я вважаю, що військового вирішення цього конфлікту немає. У такому разі потрібно дуже багато часу, щоб одна зі сторін остаточно перемогла іншу, і це матиме жахливі наслідки для людей", — сказав голова Збройних сил Норвегії.

Водночас, голова відділення сухопутних сил Норвезької військової академії Палле Ідстебе вважає реалістичним варіант розгрому російської армії в Україні. За його словами, Київ може розраховувати на допомогу Заходу, а РФ доведеться просити обмежену підтримку Ірану та КНДР.

Він також заявив, що політичне врегулювання російсько-української війни є малоймовірним, а для закінчення військових дій знадобиться кілька років.

"Зараз я не думаю, що українська влада політично може вести переговори про відчуження частин країни. Це буде битва за те, хто зможе встояти, і в гіршому випадку вона триватиме кілька років", — сказав Ідстебе.

Нагадаємо, 16 лютого ЗМІ повідомляли, що США не заохочують Україну в поверненні Криму. За інформацією журналістів, держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що спроби Києва повернути півострів стануть червоною межею для Путіна.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Росія вже зрозуміла, що не зможе захопити всю Україну. Тому перейшла до плану "Б", запропонованого колишнім нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком. Він передбачає поділ країни за сценарієм Кореї.