Война на несколько лет: глава ВС Норвегии заявил, что Украина не сможет победить РФ на поле боя

Руководитель норвежской армии Эйрик Кристофферсен считает, что успех России также маловероятен, а для того, чтобы одна из сторон одержала победу, понадобиться очень много времени.

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Глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что Украина не сможет победить войну с Россией. По его словам, военного решения в этом конфликте нет. Об этом сообщает издание VG.

Он отметил, что успех России также маловероятен, а для того, чтобы одна из сторон одержала победу, понадобиться очень много времени.

"Я считаю, что военного решения этого конфликта нет. В таком случае потребуется очень много времени, чтобы одна из сторон окончательно победила другую, и это будет иметь ужасные последствия для людей", — сказал глава норвежских Вооруженных сил.

В то же время глава отделения сухопутных сил Норвежской военной академии Палле Идстебе считает реалистичным вариант разгрома российской армии в Украине. По его словам, Киев может рассчитывать на помощь Запада, а РФ придется просить ограниченную поддержку у Ирана и КНДР.

Он также заявил, что политическое урегулирование российско-украинской войны маловероятно, а для окончания военных действий понадобится несколько лет.

"Сейчас я не думаю, что украинские власти политически могут вести переговоры об отчуждении частей страны. Это будет битва за то, кто сможет устоять, и в худшем случае она продлится несколько лет", — сказал Идстебе.

Напомним, 16 февраля СМИ сообщали, что США не поощряют Украину в возвращении Крыма. По информации журналистов, госсекретарь Энтони Блинкен считает, что попытки Киева вернуть полуостров станут "красной линией" для Путина.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Россия уже поняла, что не сможет захватить всю Украину. Поэтому перешла к плану "Б", предложенным бывшим нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Он предполагает раздел страны по сценарию Кореи.