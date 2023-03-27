"Нехай життя буде насиченим": депутат привітав з днем народження померлого колегу

Депутат Одеської облради побажав міцного здоров’я у соцмережах колезі, що помер рік тому. Після з’ясування помилки пост був видалений.

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Депутат Одеської обласної ради Олексій Кобильніков привітав з днем народження в соцмережах депутата Савранської районної ради Максима Мелецького. Посадовець побажав колезі насиченого життя та міцного здоров’я, однак, як виявилось, Мелецький помер майже рік тому. Про прикру помилку розповів Віталій Свічинський, ексзаступник голови Одеської ОДА.

"Олексію, на жаль він вже не зможе підтримати вас на виборах", — констатував Свічинський.

Пост Олексія Кобильнікова нині видалений, однак колишній заступник голови ОДА прикріпив знімок екрана з ним.

"Бажаю мирного неба, міцного здоров’я, вірних друзів, здійснення мрій і побажань. Нехай життя буде насиченим, повним позитивних емоцій і незабутніх вражень", — написав Кобильніков.

Знімок екрану, опублікований Свічинським

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