Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина: что о ней известно (фото)

Сердце мировой легенды спорта остановилось на 92 году жизни. Альбину Дерюгину считают основоположником художественной гимнастики в Украине — она воспитала нескольких олимпийских чемпионов.

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Всемирно известная художественная гимнастка, украинский тренер Альбина Дерюгина умерла на 92 году жизни. Об этом сообщил 29 марта Национальный олимпийский комитет Украины (НОК).

"С грустью сообщаем, что на 92 году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной", — отметил комитет.

Альбина Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и считается основоположником этого вида спорта в Украине, подчеркнули в НОК.

"За годы работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы, умножая спортивную славу Украины. Крепкий фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал все новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики", — заметили члены комитета.

Альбина Дерюгина была старшим тренером сборной СССР по художественной гимнастике

Умерла Альбина Дерюгина: главные факты биографии легенды

Альбина Дерюгина родилась в Макеевке Донецкой области в 1932 году. Училась в Днепропетровском техникуме физкультуры и Киевском инфизе. Успехи ее воспитанниц в составе советской сборной проявились в начале 70-х. Гимнастки успешно выступали в групповых и в индивидуальных соревнованиях.

До 1992 года была старшим тренером сборной СССР по художественной гимнастике, а после – старшим тренером сборной Украины. Воспитала нескольких олимпийских чемпионов, победителей чемпионатов мира и Европы.

Среди известных гимнасток — ее дочь — Ирина Дерюгина (абсолютная чемпионка мира 1977 года, главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике), победитель олимпиады 1992 года в Барселоне Александра Тимошенко и другие призеры Олимпиад — Оксана Скалдина, Анна Бессонова и Анна Ризатдинова.

Вместе с дочерью Альбина Дерюгина основала "Школу Дерюгиных". В 2002 году Альбина Дерюгина получила звание Героя Украины.

Напомним, что утром 1 марта в возрасте 89 лет умер легендарный французский футболист Жюст Фонтен. Он поставил рекорд по числу забитых голов на одном чемпионате мира.

Фокус ранее писал о смерти величайшего футболиста всех времен, бразильца Пеле. Он умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.