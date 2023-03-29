Померла легенда художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна: що про неї відомо (фото)

Серце світової легенди спорту зупинилося на 92 році життя. Альбіну Дерюгіну вважають основоположником художньої гімнастики в Україні – вона виховала кількох олімпійських чемпіонів.

Related video

Всесвітньо відома мистецька гімнастка, український тренер Альбіна Дерюгіна померла на 92 році життя. Про це повідомив 29 березня Національний олімпійський комітет України (НОК).

"Із сумом сповіщаємо, що на 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героїні України, члена Виконкому НОК України, заслуженого тренера України Альбіни Миколаївни Дерюгіної", — зазначив комітет.

Альбіна Дерюгіна прийшла до художньої гімнастики на початку зародження цього виду спорту і вважається його основоположницею в Україні, наголосили у НОК.

"За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примноживши спортивну славу України. Сьогодні її вихованки відомі у всьому світі, а міцний фундамент, який вона заклала, дає змогу виводити на п'єдестал пошани все нові й нові таланти України, зберігши неповторний стиль української школи художньої гімнастики", — зауважили члени комітету.

Альбіна Дерюгіна була старшим тренером збірної СРСР з художньої гімнастики

Померла Альбіна Дерюгіна: головні факти біографії легенди

Альбіна Дерюгіна народилася у Макіївці Донецької області у 1932 році. Навчалася у Дніпропетровському технікумі фізкультури та Київському інфізі. Успіхи її вихованок у складі радянської збірної проявилися на початку 70-х. Гімнастки успішно виступали у групових та в індивідуальних змаганнях.

До 1992 року Дерюгіна була старшим тренером збірної СРСР з художньої гімнастики, а згодом – старшим тренером збірної України. Виховала кількох олімпійських чемпіонів, переможців чемпіонатів світу та Європи.

Серед відомих гімнасток — її донька Ірина Дерюгіна (абсолютна чемпіонка світу 1977 року, головний тренер збірної України з художньої гімнастики), переможець олімпіади 1992 року в Барселоні Олександра Тимошенко та інші призери Олімпіад — Оксана Скалдіна, Ганна Безсонова.

Разом із дочкою Альбіна Дерюгіна заснувала "Школу Дерюгіних". 2002 року Альбіна Дерюгіна отримала звання Героїні України.

Нагадаємо, що вранці 1 березня у віці 89 років помер легендарний французький футболіст Жюст Фонтен. Він поставив рекорд за кількістю забитих голів на одному чемпіонаті світу.

Фокус раніше писав про смерть видатного футболіста всіх часів, бразильця Пеле. Він помер 29 грудня 2022 року у 82 роки.