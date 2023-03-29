50 млн грн на реконструкцию: в Одессе горел Украинский театр (видео)

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на втором этаже. Зрителей пришлось эвакуировать.

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В Одессе на улице Пастера, 15 горело здание Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько (Украинский театр). Об этом Фокусу сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.

По словам пресс-секретаря ГСЧС Марии Мартыненко, возгорание произошло на втором этаже, из здания пришлось эвакуировать посетителей. Менее чем за полчаса пожар на площади до 20 м.кв. потушили.

Реконструкция Украинского театра

Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько открылся в августе 2021 года после длительной реконструкции, которая с перерывами тянулась 4 года.

Первый тендер на реставрацию фасадов памятника архитектуры и градостроительства местного значения (в реестре значится как "Театр Сибирякова") на Пастера, 15 объявили еще в 2017 году. Тогда на работы планировалось выделить почти 15 млн грн. Реставрация то проводилась, то останавливалась без финансирования, все это время театр проработал с завешенным фасадом и стройлесами по периметру здания.

Нового подрядчика нашли в 2021 году. За 27 млн грн ООО "Град-Строй" провело замену окон и реставрацию фасадной части здания.

Украинский театр после реконструкции Фото: 8NEWS

Вместе с тем фирма "Строй Балтик Украина" победила в торгах по реставрационному ремонту помещений Украинского театра. За работы им заплатили 17 млн грн.

Напомним, 27 марта в Беларуси возник пожар на территории Минского автомобильного завода. Очевидцы сообщали о столбе черного дыма.

Ранее, в ночь на 23 марта, в российском городе Самара загорелся жилой дом, который был построен в 1899-м году. В тушении пожара было задействовано 80 человек и 25 единиц техники.