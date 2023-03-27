"Два неизвестных хлопка": в Беларуси пожар в районе Минского автозавода (видео)

На месте возгорания виднеется большой столб черного дыма. В МЧС Беларуси пока никак не комментируют случившееся.

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В Беларуси в районе Минского автомобильного завода (МАЗ) на улице Социалистической возник пожар. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает местный телеграм-канал.

По сообщению очевидцев, на месте возгорания было слышно два хлопка. В районе автозавода виднеется большой столб дыма. О пострадавших не сообщается.

Стоит отметить, что в МЧС Республики Беларусь пока не сообщают о возгорании.

Напомним, 23 марта в российском городе Ярославль горел моторный завод, на котором производят двигатели для российской военной техники. В ходе происшествия никто не пострадал.

Ранее, в ночь на 23 марта, в российском городе Самара загорелся жилой дом, который был построен в 1899-м году. В тушении пожара было задействовано 80 человек и 25 единиц техники.

Также напомним, 18 марта в центре Москвы загорелся православный храм. По информации российских спасателей, огонь вспыхнул внутри храма апостолов Петра и Павла, который находится на реконструкции.