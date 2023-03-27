"Два невідомих хлопки": в Білорусі пожежа в районі Мінського автозаводу (відео)

На місці займання видніється великий стовп чорного диму. У МНС Білорусі поки що ніяк не коментують те, що сталося.

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У Білорусі в районі Мінського автомобільного заводу (МАЗ) на вулиці Соціалістичній виникла пожежа. Про це у понеділок, 27 березня, повідомляє місцевий телеграм-канал.

За повідомленням очевидців, на місці займання було чути два хлопки. У районі автозаводу видніється великий стовп диму. Про постраждалих не повідомляється.

Варто зазначити, що у МНС Республіки Білорусь поки не повідомляють про загоряння.

Нагадаємо, 23 березня у російському місті Ярославль горів моторний завод, на якому виробляють двигуни для російської військової техніки. Під час події ніхто не постраждав.

Раніше, в ніч на 23 березня, в російському місті Самара спалахнув житловий будинок, який був побудований в 1899-му році. У гасінні пожежі було задіяно 80 осіб та 25 одиниць техніки.

Також нагадаємо, 18 березня у центрі Москви загорівся православний храм. За інформацією російських рятувальників, вогонь спалахнув усередині храму апостолів Петра та Павла, що знаходиться на реконструкції.