50 млн грн на реконструкцію: в Одесі горів Український театр (відео)

Рятувальники оперативно ліквідували займання на другому поверсі. Глядачів довелося евакуювати.

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В Одесі на вулиці Пастера, 15 горіла будівля Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька (Український театр). Про це Фокусу повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.

За словами прессекретарки ДСНС Марії Мартиненко, спалах стався на другому поверсі, з будівлі довелося евакуювати відвідувачів. Менш як за пів години пожежу на площі до 20 кв. м загасили.

Реконструкція Українського театру

Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька відкрився в серпні 2021 року після тривалої реконструкції, яка з перервами тривала 4 роки.

Перший тендер на реставрацію фасадів пам'тятки архітектури та містобудування місцевого значення (в реєстрі значиться як "Театр Сибірякова") на Пастера, 15 оголосили ще 2017 року. Тоді на роботи планувалося виділити майже 15 млн грн. Реставрація то проводилася, то зупинялася без фінансування, весь цей час театр пропрацював із завішеним фасадом та риштуванням по периметру будівлі.

Нового підрядника знайшли 2021 року. За 27 млн грн ТОВ "Град-Строй" провело заміну вікон і реставрацію фасадної частини будівлі.

Український театр після реконструкції Фото: 8NEWS

Водночас фірма "Строй Балтік Україна" перемогла в торгах із реставраційного ремонту приміщень Українського театру. За роботи їм заплатили 17 млн грн.

Нагадаємо, 27 березня в Білорусі виникла пожежа на території Мінського автомобільного заводу. Очевидці повідомляли про стовп чорного диму.

Раніше, в ніч на 23 березня, 3 російському місті Самара спалахнув житловий будинок, який був побудований у 1899-му році. У гасінні пожежі було залучено 80 осіб і 25 одиниць техніки.