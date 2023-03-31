Лекарства по рецептам: старые правила продажи могут продлить до конца войны, — нардеп

Парламентарий от "Слуги народа" сообщил, что в ближайшие дни в Верховную Раду подадут законопроект о продлении возможности приобретать лекарства по старым правилам.

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В ближайший день или два в Верховную Раду Украины будет подан законопроект, согласно которому на время военного положения и еще на три месяца после его окончания будут действовать старые правила продажи лекарств в аптеках. Об этом 31 марта в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин.

"В Верховную Раду день-два будет внесен законопроект о том, что на период военного положения + 3 месяца сохраняются действующие правила продажи лекарственных препаратов в аптеках", — написал Мысягин.

Лекарства по рецептам: нововведения Минздрава

30 марта на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины появилась информация о том, что с 1 апреля в Украине рецептурные препараты в аптеке можно будет получить исключительно по рецепту — не только по бумажному, но и по электронному.

Многие популярные лекарства из стандартного набора "семейной" аптечки относятся к классу рецептурных, в том числе "Корвалол 50 мл", "Нимесил", "Супрастин" и т. д.

Ознакомиться с перечнем лекарственных средств доступных для покупки без рецепта можно на сайте Госреестра лекарственных средств.

Украинцы очень бурно отреагировали на эти новости. Буквально за день до нововведения во многих городах страны выстроились длинные очереди в аптеки.

Люди пытаются сделать запасы лекарств Фото: Фокус

Напомним, в отдельном материале Фокус писал, что с 1 апреля Министерство здравоохранения запускает третий этап введения электронных рецептов в Украине, в связи с чем большинство противопростудных средств, в топ числе некоторые жаропонижающие и обезболивающие препараты, в аптеках будут продавать исключительно по рецептам.

В сентябре 2022 года стало известно, что каждый второй украинец покупал антибиотики без рецепта и без назначения врача.