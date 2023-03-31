Ліки за рецептами: старі правила продажу можуть продовжити до кінця війни, — нардеп

Народний депутат від "Слуги народу" повідомив, що найближчими днями до Верховної Ради буде подано законопроект про продовження можливості купувати ліки за старими правилами.

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У найближчі день-два до Верховної Ради України буде подано законопроект, згідно з яким на час військового стану та ще на три місяці після його закінчення діятимуть старі правила продажу ліків в аптеках. Про це 31 березня у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Слуги народу" Юрій Мисягін.

"До Верховної Ради за день-два буде внесено законопроект про те, що на період військового стану + 3 місяці зберігаються чинні правила продажу лікарських препаратів в аптеках", — написав Мисягін.

Ліки за рецептами: нововведення МОЗ

30 березня на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України з'явилась інформація про те, що з 1 квітня в Україні рецептурні препарати в аптеці можна буде отримати виключно за рецептом — не лише за паперовим, а й електронним.

Багато популярних ліків зі стандартного набору "сімейної" аптечки відносяться до класу рецептурних, у тому числі "Корвалол 50 мл", "Німесіл", "Супрастин" і т.д.

Ознайомитись із переліком лікарських засобів доступних для покупки без рецепта можна на сайті Держреєстру лікарських засобів.

Українці дуже бурхливо відреагували на ці новини. Буквально за день до нововведення у багатьох містах країни вишикувалися довгі черги в аптеки.

Люди намагаються зробити запаси ліків Фото: Фокус

Нагадаємо, в окремому матеріалі Фокус писав, що з 1 квітня Міністерство охорони здоров'я запускає третій етап введення електронних рецептів в Україні, у зв'язку з чим більшість протизастудних засобів, зокрема деякі жарознижувальні та знеболювальні препарати, в аптеках продаватимуть виключно за рецептами.

У вересні 2022 року стало відомо, що кожен другий українець купував антибіотики без рецепта та призначення лікаря.