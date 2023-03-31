"План уничтожения нации": Урсула фон дер Ляен прокомментировала годовщину казней в Буче

Еврокомиссия прилагает усилия для того, чтобы привлечь к ответственности главу Кремля и российских военных, совершивших военные преступления в Украине.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала события в Буче в 2022 году "планом Кремля, а не изолированным эпизодом". Об этом 31 марта она сообщила в Twitter.

Представительница европейского экономического сообщества отметила, что преступления в украинских городах и селах являются системной стратегией россиян. Намерения России были значительно большими и ужасающими.

"План Кремля – уничтожить украинцев", – отметила она.

Урсула фон дер Ляйен пояснила, что виновные в преступлениях будут отвечать перед законом. Еврокомиссия и дальше работает над тем, чтобы все причастные к массовым убийствам военные были наказаны. К ответственности должны быть привлечены и президент РФ Владимир Путин.

В конце марта 2022 года войска России вышли с территории Киевской области, в том числе из Бучи. В город 31 марта вошли украинские военные, а также журналисты иностранных изданий, задокументировавшие последствия российской оккупации.

По информации Офиса генпрокурора, за 33 дня оккупации на территории Бучанского района российские оккупационные войска совершили более 9 тысяч военных преступлений: более 1400 гражданских жителей были убиты, многие из них были замучены. Среди погибших – 37 детей. Ранения получили 52 детей.

Напомним, 31 марта в Украину на саммит приехали политики стран Европейского союза. В Киев прибыли премьер-министры из Хорватии, Словакии и Словении, а также президент Молдовы. Политики в Буче выступили с речами, осудив преступления в Украине. Премьер Словении Роберт Голоб выступил на украинском языке. Он отметил, что война объединила словенцев с украинцами. Он подчеркнул, что в его кране против всех административных зданий вывешивают флаги Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 марта опубликовал видео к годовщине освобождения Бучи. В нем рассказывается не самая приятная статистика по гибели, разрушениям, пыткам, борьбе украинского народа против российских захватчиков. За месяц российские оккупанты унесли жизни почти у полутора тысяч мирных граждан, и это только у Бучи.