"План знищення нації": Урсула фон дер Ляєн прокоментувала роковини страт у Бучі

Єврокомісія докладає зусиль для того, щоб притягнути до відповідальності очільника Кремля та російських військових, які скоїли воєнні злочини в Україні.

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала події у Бучі 2022 року "планом Кремля, а не ізольованим епізодом". Про це 31 березня вона повідомила у Twitter.

Представниця європейської економічної спільноти зазначила, що злочини в українських містах та селах є системною стратегією росіян. Наміри Росії були значно більшими та жахливими.

"План Кремля — знищити українців", – зазначила вона.

Урсула фон дер Ляєн додала, що винні у злочинах відповідатимуть перед законом. Єврокомісія й надалі працює над тим, щоб усі причетні до масових вбивств були покарані. До відповідальності мають притягнути й президента РФ Володимира Путіна.

Наприкінці березня 2022 року війська Росії вийшли з території Київської області, зокрема й з Бучі. 31 березня до міста увійшли українські військові, а також журналісти іноземних видань, які задокументували наслідки російської окупації.

За інформацією Офісу генпрокурора, за 33 дні окупації на території Бучанського району російські окупаційні війська вчинили понад 9 тисяч воєнних злочинів: понад 1400 цивільних жителів було вбито, багато з них – закатовано. Серед загиблих – 37 дітей. Поранення отримали 52 дітей.

Нагадаємо, 31 березня в Україну на саміт приїхали політики країн Європейського союзу. До Києва прибули прем’єрміністри з Хорватії, Словаччини й Словенії, а також президентка Молдови. Політики у Бучі виступили з промовами, засудивши злочини в Україні. Прем’єр Словенії Роберт Голоб виступив українською. Він зазначив, що війна об’єднала словенців з українцями. Він наголосив, що у його крані навпроти усіх адміністративних будівель вивішують прапори України.

Президент України Володимир Зеленський 31 березня опублікував відео до річниці визволення Бучі. У ньому розповідається не найприємніша статистика щодо загибелі, руйнувань, тортур, боротьби українського народу проти російських загарбників. За місяць російські окупанти забрали життя майже у півтори тисячі мирних громадян, і це лише у Бучі.