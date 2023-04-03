10 пострадавших: в многоэтажке в Кривом Роге произошел взрыв, — ГСЧС (фото)

Спасатели сообщают, что взрыв произошел на втором этаже в одной из квартир, а его причиной стало неосторожное обращение с газовоздушной смесью.

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Утром 3 апреля, в результате взрыва в жилом пятиэтажном доме в Кривом Роге пострадали 10 человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

"3 апреля в 06:56 поступило сообщение о взрыве газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Героев полка "Азов" Центрально-Городского района города Кривой Рог", — указано в сообщении.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже жилого дома, произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего возник пожар на общей площади 70 кв.м. В 07:42 возгорание было локализовано, а в 08:12 уже ликвидировано

Из-за взрыва в пятиэтажном доме были частично разрушены межкомнатные перегородки и выбиты стекла в окнах второго подъезда.

Сотрудники ГСЧС спасли 10 человек, из которых четверых пришлось доставать с помощью специальной техники. Все десятеро пострадали, среди них есть ребенок.

Также сообщается, что госпитализированы 3 человека: мужчина, 1956 года рождения, получивший ожоги тела и 2 женщины, 1969 и 1932 годов рождения, получившие острое отравление продуктами горения.

23 марта в Кропивницком произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме. Пострадал один мужчина.

В этот же день в оккупированном Мелитополе Запорожской области недалеко от пожарной части прозвучали мощные взрывы, в результате чего был госпитализирован с травмами различной степени тяжести сотрудник оккупационной "полиции". В причастности к взрыву обвинили Украину.