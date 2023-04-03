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Украина

10 пострадавших: в многоэтажке в Кривом Роге произошел взрыв, — ГСЧС (фото)

Кривой Рог, взрыв, газ, многоэтажка, бытовой газ, подъезд, дом, разрушение
Фото: Головне управління ДСНС України в Дніпропетровській області | Последствия взрыва

Спасатели сообщают, что взрыв произошел на втором этаже в одной из квартир, а его причиной стало неосторожное обращение с газовоздушной смесью.

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Утром 3 апреля, в результате взрыва в жилом пятиэтажном доме в Кривом Роге пострадали 10 человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

"3 апреля в 06:56 поступило сообщение о взрыве газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Героев полка "Азов" Центрально-Городского района города Кривой Рог", — указано в сообщении.

Кривой Рог, взрыв, газ, многоэтажка, бытовой газ, подъезд, дом, разрушение Fullscreen
Кривой Рог, взрыв, газ, многоэтажка, бытовой газ, подъезд, дом, разрушение Fullscreen
Кривой Рог, взрыв, газ, многоэтажка, бытовой газ, подъезд, дом, разрушение Fullscreen
Кривой Рог, взрыв, газ, многоэтажка, бытовой газ, подъезд, дом, разрушение
Кривой Рог, взрыв, газ, многоэтажка, бытовой газ, подъезд, дом, разрушение
Кривой Рог, взрыв, газ, многоэтажка, бытовой газ, подъезд, дом, разрушение

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже жилого дома, произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего возник пожар на общей площади 70 кв.м. В 07:42 возгорание было локализовано, а в 08:12 уже ликвидировано

Из-за взрыва в пятиэтажном доме были частично разрушены межкомнатные перегородки и выбиты стекла в окнах второго подъезда.

Сотрудники ГСЧС спасли 10 человек, из которых четверых пришлось доставать с помощью специальной техники. Все десятеро пострадали, среди них есть ребенок.

Также сообщается, что госпитализированы 3 человека: мужчина, 1956 года рождения, получивший ожоги тела и 2 женщины, 1969 и 1932 годов рождения, получившие острое отравление продуктами горения.

23 марта в Кропивницком произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме. Пострадал один мужчина.

В этот же день в оккупированном Мелитополе Запорожской области недалеко от пожарной части прозвучали мощные взрывы, в результате чего был госпитализирован с травмами различной степени тяжести сотрудник оккупационной "полиции". В причастности к взрыву обвинили Украину.