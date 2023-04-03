10 постраждалих: в багатоповерхівці у Кривому Розі стався вибух, — ДСНС (фото)

Рятувальники повідомляють, що вибух стався на другому поверсі в одній з квартир, а його причиною стало необережне поводження з газоповітряною сумішшю.

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Вранці 3 квітня внаслідок вибуху в житловому п'ятиповерховому будинку у Кривому Розі постраждали 10 людей, серед яких одна дитина. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

"3 квітня о 06:56 надійшло повідомлення про вибух газу у п'ятиповерховому житловому будинку, розташованому на вулиці Героїв полку "Азов" Центрально-Міського району міста Кривий Ріг", — зазначено у повідомленні.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у трикімнатній квартирі, що розташована на другому поверсі житлового будинку, стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого виникла пожежа площею 70 кв.м. О 07:42 місце займання було локалізовано, а о 08:12 вже ліквідовано.

Через вибух у п'ятиповерховому будинку було частково зруйновано міжкімнатні перегородки та вибито шибки у вікнах другого під'їзду.

Співробітники ДСНС врятували 10 людей, з яких чотирьох довелося діставати з під завалів за допомогою спеціальної техніки. Усі десять постраждали, серед них є дитина.

Також повідомляється, що госпіталізовано 3 особи: чоловік, 1956 року народження, який отримав опіки тіла та 2 жінки, 1969 та 1932 років народження, які отримали гостре отруєння продуктами горіння.

23 березня у Кропивницькому стався вибух побутового газу у багатоповерховому житловому будинку. Постраждав один чоловік.

Цього ж дня в окупованому Мелітополі Запорізької області неподалік від пожежної частини пролунали потужні вибухи, внаслідок чого було госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості співробітника окупаційної "поліції". У причетності до вибуху звинуватили Україну.