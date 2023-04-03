Раздражал плач: в Днепре мужчина до смерти избил 4-летнего пасынка

Мужчина нанес удары по телу ребенка, из-за чего мальчик скончался на месте, сообщили в прокуратуре.

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В Днепре отчим до смерти избил 4-летнего пасынка. Его разнервничал плач ребенка и мужчина решил "успокоить" мальчика кулаками. Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

По факту нанесения ребенку умышленных тяжких телесных повреждений правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины. Подозреваемому предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"По данным следствия, подозреваемый на почве гнева, возникший из-за плача ребенка, нанес малолетнему сыну своей сожительницы удары по телу. От полученных травм 4-летний мальчик скончался на месте", — рассказали в прокуратуре.

Ранее СМИ сообщали, что вечером 30 марта в Днепре скончался 4-летний мальчик. На его теле были обнаружены телесные повреждения.

Скорую вызвали родители ребенка. На голове мальчика обнаружили ушиб, а также синяк в области паха.

Сожитель матери ребенка объяснил, что мальчик играл и случайно ударился о дверь головой. После этого он лег на диван и стал есть печенье, а через некоторое время начал задыхаться.

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