Роздратував плач: у Дніпрі чоловік до смерті побив 4-річного пасинка

Чоловік завдав ударів по тілу дитини, через що хлопчик помер на місці, повідомили в прокуратурі.

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У Дніпрі вітчим до смерті побив 4-річного пасинка. Його рознервував плач дитини й чоловік вирішив "заспокоїти" хлопчика кулаками. Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

За фактом завдання дитині умисних тяжких тілесних ушкоджень правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 КК України. Підозрюваному висунули обвинувачення й обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

"За даними слідства, підозрюваний на ґрунті гніву, що виник через плач дитини, завдав малолітньому сину своєї співмешканки удари по тілу. Від одержаних травм 4-річний хлопчик помер на місці", — розповіли в прокуратурі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ввечері 30 березня у Дніпрі помер 4-річний хлопчик. На його тілі виявили тілесні ушкодження.

Швидку викликали батьки дитини. На голові хлопчика виявили забій, а також синець в області паху.

Співмешканець матері дитини пояснив, що хлопчик грався і випадково вдарився об двері головою. Після цього він нібито ліг на диван та став їсти печиво, а через деякий час почав задихатись.

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