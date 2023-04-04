Истекала кровью и теряла сознание: в Одессе кошка едва не убила свою хозяйку

Сотрудники медицинского центра выяснили, что кошка прокусила лучевую артерию пациентки, что привело к началу кровотечения и геморрагического шока.

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В понедельник, 3 апреля, в Одессе госпитализировали женщину, которой кошка прокусила лучевую артерию. У нее диагностировали сильное кровотечение. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Одесской области.

Медики получили вызов от женщины, которая истекала кровью и теряла сознание.

В сообщении отмечается, что карета скорой помощи прибыла на место через 7 минут. Сотрудники медицинского центра выяснили, что кошка прокусила лучевую артерию пациентки, что привело к началу артериального кровотечения и геморрагического шока.

Согласно информации пресс-службы, пострадавшей была оказана первая помощь, включая наложение жгута и других мер. Фельдшер вызвал врачебную бригаду, которая стабилизировала состояние женщины и доставила ее в больницу.

Фельдшер вызвал врачебную бригаду, которая стабилизировала состояние женщины Фото: Facebook/EMD103Odessa

Лучевая артерия — основная артерия латеральной части предплечья, является продолжением плечевой артерии.

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