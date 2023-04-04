Стікала кров'ю і непритомніла: в Одесі кішка ледве не вбила свою господарку

Співробітники медичного центру з'ясували, що кішка прокусила променеву артерію пацієнтки, що призвело до початку кровотечі та геморагічного шоку.

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У понеділок, 3 квітня, в Одесі госпіталізували жінку, якій кішка прокусила променеву артерію. У неї діагностували сильну кровотечу. Про це у Facebook повідомляє пресслужба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Одеській області.

Медики отримали виклик від жінки, яка стікала кров'ю та втрачала свідомість.

У повідомленні наголошується, що карета швидкої допомоги прибула на місце за 7 хвилин. Співробітники медичного центру з'ясували, що кішка прокусила променеву артерію пацієнтки, що призвело до початку артеріальної кровотечі та геморагічного шоку.

Згідно з інформацією пресслужби, постраждалій було надано першу допомогу, враховуючи накладення джгута й інших заходів. Фельдшер викликав лікарську бригаду, яка стабілізувала стан жінки та доправила її до лікарні.

Фельдшер викликав лікарську бригаду, яка стабілізувала стан жінки Фото: Facebook/EMD103Odessa

Променева артерія — основна артерія латеральної частини передпліччя є продовженням плечової артерії.

Раніше Фокус писав, що американець помер після зараження рідкісною бактерією. Як зазначили медики, чоловік помер після того, як підхопив інфекцію, яка роз'їдає мозок людини. З 1962 по 2021 рік лише чотири особи зі 154 у США вижили після такого захворювання. Захворювання може статися лише тоді, коли вода, заражена амебами, потрапляє в організм через ніс.

Також повідомлялося, що на Львівщині пацієнтка прожила 8 місяців із зубом у легенях. Молода жінка звернулася зі скаргами до пульмонолога амбулаторно-поліклінічного відділення. Вона розповіла медикам, що має постійний виснажливий кашель, що спостерігається з липня 2022 року. Медики Центру легеневого здоров'я змогли його успішно видалити та стан жінки значно покращився.