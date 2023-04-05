Дожди, снег и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение (фото)

Относительно благоприятные погодные условия, по прогнозам синоптиков, ожидаются в северных и восточных областях — днем воздух прогреется в среднем до +14…+18 градусов.

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5 апреля в Житомирской и Винницкой областях ожидается ухудшение погодных условий. Объявлен I уровень опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня большую часть Украины ожидает облачная погода. Ветер будет северный и северо-восточный 7-12 м/с. Восточные и южные области Украины ожидают порывы 15-20 м/с.

Погода в Украине 5 апреля

Температура воздуха будет сильно различаться. На Западе синоптики предсказывают самые низкие показатели термометров, днем температура может опуститься до -1. В Закарпатье будут держаться показатели +6…+8.

Север Украины ожидает более теплая погода. Температура за окном в большинстве областей составит от +1 до +17.

Южные и центральные регионы будут по большей части охвачены дождями. При этом на Юге температура за окном не опустится ниже +10.

Восток Украины ожидает самая теплая погода, температура за окном будет колебаться от +15 до +18 и без существенных осадков.

Больше всего тепла будет на Востоке

Штормовое предупреждение

По информации синоптиков, сегодня в двух областях Украины объявлено о штормовом предупреждении. В Винницкой и Житомирской областях ожидаются сильные осадки и гололед на дорогах. Ведомство предупреждает людей о нарушениях движения транспорта на отдельных участках улиц и дорог.

"5 апреля в Житомирской и Винницкой областях значительный мокрый снег, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", — говорится в предупреждении.

Жителей двух областей просят быть осторожными Фото: укргидрометцентр

Напомним, 29 марта почти по всей территории Украины вернулись морозы, прошел мокрый снег и дожди.

В конце марта синоптики предсказывали сильное похолодание в Западных регионах страны.