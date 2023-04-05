Дощі, сніг та сильний вітер: в Україні оголосили штормове попередження (фото)

Відносно сприятливі погодні умови, за прогнозами синоптиків, очікуються у північних та східних областях – вдень повітря прогріється в середньому до +14…+18 градусів.

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5 квітня у Житомирській та Вінницькій областях очікується погіршення погодних умов. Оголошено І рівень небезпеки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у більшій частині України очікується хмарна погода. Вітер буде північний та північно-східний 7-12 м/с. Східні та південні області України очікують на пориви вітру 15-20 м/с.

Погода в Україні 5 квітня

Температура повітря сильно відрізнятиметься. На Заході синоптики прогнозують найнижчі показники термометрів, удень температура може опуститися до -1. На Закарпатті триматимуться показники +6…+8.

Північ України очікує тепліша погода. Температура за вікном у більшості областей становитиме від +1 до +17.

Південні та центральні регіони будуть здебільшого охоплені дощами. При цьому на Півдні температура за вікном не опуститься нижче +10.

На Сході України очікується найтепліша погода, температура за вікном коливатиметься від +15 до +18 і без істотних опадів.

Найбільше тепла буде на Сході

Штормове попередження

За інформацією синоптиків, сьогодні у двох областях України оголошено про штормове попередження. У Вінницькій та Житомирській областях очікуються сильні опади та ожеледиця на дорогах. Відомство попереджає людей про порушення руху транспорту на окремих ділянках вулиць та доріг.

"5 квітня у Житомирській та Вінницькій областях буде значний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", — йдеться у попередженні.

Мешканців двох областей просять бути обережними Фото: укргідрометцентр

Нагадаємо, 29 березня майже по всій території України повернулися морози, пройшов мокрий сніг та дощі.

Наприкінці березня синоптики прогнозували сильне похолодання у Західних регіонах країни.