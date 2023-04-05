Обыски в Харьковской ОВА: местные чиновники прокомментировали действия НАБУ

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о немедленном принятии мер в отношении сотрудников ведомства, нарушивших закон.

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Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели в некоторых подразделениях его ведомства следственные действия. Об этом глава ХОВА написал в своем Telegram-канале.

По словам Синегубова, в Харьковской ОВА содействуют расследованию и сотрудничают с детективами НАБУ. Он заявил, что пока не может поделиться подробностями производства.

По словам председателя ХОВА, на данный момент никому из сотрудников и руководителей ХОВА не предъявляли подозрений.

"В случае выявления каких-либо нарушений законодательства, будут немедленно приняты соответствующие кадровые решения и приняты другие необходимые меры", — заключил чиновник.

Замглавы Харьковской ОВА Вита Ковальская добавила, что сотрудники НАБУ проводили следственные действия, в том числе и на ее рабочем месте.

Чиновница заявила, что все обстоятельства и причины произошедшего будут выяснены в ближайшее время и призвала граждан воздержаться от манипуляций на данную тему и доверять только официальным информационным источникам.

"Более подробную информацию сообщить не могу, потому что продолжаются следственные действия", — цитируют Ковальскую в пресс-службе ХОВА.

Напомним, что 5 апреля у руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова прошли обыски НАБУ. По словам журналиста Юрия Бутусова, данные меры предпринимаются в рамках дела о хищении гуманитарной помощи.

Ранее, 27 января, обыски также прошли в доме председателя Сумского областного совета Виктора Федорченко и в кабинете бывшего главы Сумской ОВА Олега Клименчукова. Федорченко подозревался в незаконном присвоении бюджетных средств.