Обшук у Харківській ОВА: місцеві чиновники прокоментували дії НАБУ

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про негайне вжиття заходів щодо співробітників відомства, які порушили закон.

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Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що співробітники Національного антикорупційного бюро України провели у деяких підрозділах його відомства слідчі дії. Про це голова ХОВА написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Синєгубова, у Харківській ОВА сприяють розслідуванню та співпрацюють з детективами НАБУ. Він заявив, що поки що не може поділитися подробицями провадження.

За словами голови ХОВА, на цей час нікому зі співробітників та керівників ХОВА не оголошували про підозру.

"У разі виявлення будь-яких порушень законодавства, буде негайно вжито відповідних кадрових рішень і вжито інших необхідних заходів", — підсумував чиновник.

Заступниця голови Харківської ОВА Віта Ковальська додала, що співробітники НАБУ проводили слідчі дії, зокрема й на її робочому місці.

Чиновниця заявила, що всі обставини та причини події будуть з'ясовані найближчим часом і закликала громадян утриматися від маніпуляцій на цю тему та довіряти лише офіційним інформаційним джерелам.

"Детальнішу інформацію повідомити не можу, тому що тривають слідчі дії", — цитують Ковальську в пресслужбі ХОВА.

Нагадаємо, що 5 квітня у керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова пройшли обшуки НАБУ. За словами журналіста Юрія Бутусова, ці заходи вживаються в межах справи про розкрадання гуманітарної допомоги.

Раніше, 27 січня, обшуки також пройшли у будинку голови Сумської обласної ради Віктора Федорченка та в кабінеті колишнього голови Сумської ОВА Олега Клименчукова. Федорченко підозрювався у незаконному привласненні бюджетних коштів.