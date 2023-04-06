На Прикарпатье мальчик жил с металлическим шурупом в животе (фото)

Ребенок из Ивано-Франковской области пол года передвигался со шурупом в брюшной полости и чувствовал себя спокойно.

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Данилко, которому недавно исполнилось три года, жил со шурупом в животе. Об этом 6 апреля сообщили во Львовской областной детской больнице "Охматдит".

В сентябре 2022 года ему планировали сделать рентгенографию. Во время диагностического исследования медики и случайно зафиксировали в его брюшной полости металлический шуруп.

Врачи вместе с родителями решили наблюдать за мальчиком, не прибегая к медицинским манипуляциям и хирургическому вмешательству. Повторные рентгены показали, что посторонний предмет остался на месте.

Родители обратились к специалистам львовского "Охматдита". Колоноскопия шурупа не обнаружила, но впоследствии его нашли в аппендиксе. Врачи были удивлены, ведь такая ситуация наблюдается нечасто. После обнаружения находки ее сразу удалили.

На третий день после операции мальчика выписали домой. Он чувствует себя хорошо.

Фокус 29 марта сообщал, что на Львовщине пациентка 8 месяцев передвигалась с зубом в легких. Молодая женщина обратилась с жалобами к пульмонологу, объяснив, что у нее постоянный изнурительный кашель наблюдается с июля 2022 года. Такое состояние длилось у пациентки в течение восьми месяцев. Лекарство, которое она принимала, никак не повлияло на ситуацию и не улучшило ее здоровье. Результаты обследования и обнаружили у нее в правом нижне щеточном бронхе часть зуба. С помощью эндоскопической корзины специалисты Центра легочного здоровья его удалили, применив местную анестезию. Состояние женщины значительно улучшилось.

В США мужчина, которому удалили часть мозга, полностью перестал бояться смерти. Оказалось, что 32-летний Смит ничего не боится, по крайней мере, на первичном, физиологическом уровне он стал абсолютно бесстрашным. Медики были удивлены таким изменениям, ведь у пациента в 26 лет диагностировали эпилепсию.