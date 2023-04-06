На Прикарпатті трирічний хлопчик жив із металевим шурупом у животі (фото)

Дитина з Івано-Франківської області пів року пересувалася з шурупом у черевній порожнині та почувала себе спокійно.

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Данилко, якому нещодавно виповнилося три роки, жив із шурупом у животі. Про це 6 квітня повідомили у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит".

У вересні 2022 року йому планували зробити рентгенографію. Під час відповідного діагностичного дослідження медики й випадково зафіксували у його черевній порожнині металевий шуруп.

Лікарі разом із батьками вирішили спостерігати за хлопчиком, не вдаючись до медичних маніпуляцій та хірургічного втручання. Повторні рентгени все ж показали, що сторонній предмет залишився на місці.

Батьки звернулися до фахівців львівського "Охматдиту". Колоноскопія шуруп не виявила, але згодом його знайшли в апендиксі. Лікарі були здивовані, адже така ситуація спостерігається нечасто. Після виявлення знахідки її одразу видалили.

На третій день після операції хлопчик був виписаний додому. Він почуває себе добре.

Фокус 29 березня повідомляв, що на Львівщині пацієнтка 8 місяців пересувалася із зубом в легенях. Молода жінка звернулася зі скаргами до пульмонолога, пояснивши, що у неї постійний виснажливий кашель спостерігається з липня 2022 року. Такий стан тривав у пацієнтки протягом восьми місяців. Ліки, які вона приймала, ніяк не вплинули на ситуацію та не покращили її здоров'я. Результати обстеження й виявили у неї в правому нижньо-щітковому бронху частину зуба. За допомогою ендоскопічного кошичка фахівці Центру легеневого здоров'я його видалили, застосувавши місцеву анестезію. Стан жінки значно покращився.

У США чоловік, якому видалили частину мозку, повністю перестав боятися смерті. Виявилося, що 32-річний Сміт нічого не боїться, принаймні на первинному, фізіологічному рівні він став абсолютно безстрашним. Медики були здивовані таким змінам, адже у пацієнта в 26 років діагностували епілепсію.