Американець, якому видалили частину мозку, повністю перестав боятися смерті

Чоловік страждав від епілептичних припадків і нападів паніки. Після хірургічних операцій його поведінка зовсім змінилася.

До 28 років американця Джоді Сміта мучило усвідомлення того, що одного разу він помре.

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Як пише Vice, це могло бути пов'язано з тим, що його батько і брат загинули, коли він був зовсім юним. Або ж причиною послужив фізичний дефект, через який його нервова система перестала працювати.

У будь-якому випадку, страх неминучої смерті поглинав усі його думки до тих пір, поки йому не вирізали частину його мозку.

Наразі 32-річний Сміт нічого не боїться, принаймні на первинному, фізіологічному, рівні він став абсолютно безстрашним.

"Коли я говорю, що більше не відчуваю страху, я використовую це слово для опису дуже унікального почуття. Я говорю про страх, який ви відчуєте, зіткнувшись зі смертю або серйозними проблемами. Цей страх був усунутий", — розповів чоловік.

У Сміта діагностували епілепсію у віці 26 років. Приблизно три рази в день без попередження він починав відчувати короткі, сильні емоційні відчуття, які змушували його думати, що щось погане ось-ось станеться або тільки що сталося.

У якийсь момент Сміт вийшов на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям і втратив свідомість. Через двадцять хвилин він отямився і виявив, що повзає по сусідському дворі, як п'яний.

"Хірургія була єдиним способом запобігти погіршенню судом, подальше пошкодження мого мозку або можлива смерть", — пояснює Сміт.

[ + – ] Джоді Сміт

Операція була двоетапною: спочатку лікарі імплантували зонди глибоко в мозок Сміта, потім тиждень намагалися викликати припадок, щоб визначити місце тієї частини, яка викликала проблему.

Протягом цього часу, за словами Сміта, він навмисно "катував" себе, щоб викликати припадок — в основному, позбавляючи себе сну. Після закінчення семи днів хірурги вирішили видалити передню половину правої скроневої частки, праву мигдалину і правий гіпокамп.

Через три дні після операції Сміта виписали з лікарні. І відразу ж, за його словами, він зауважив, що в ньому щось змінилося. Його постійний страх розвіявся, його більше не турбував той факт, що він рано чи пізно помре.

[ + – ] Деталі операції

Незабаром Сміт знову зловив себе на тому, що поводиться нехарактерно безтурботно, коли його вкусив павук.

"Я просто подивився на це, навіть не змахнувши інстинктивно. Я подумав: "Ого, мене просто вкусили, і це боляче. Цікаво, що мені тепер робити?", — згадує він.

Ніхто з лікарів не підозрював, що дві інвазивні операції на головному мозку можуть призвести до того, що чоловік стане майже повністю безстрашним. Однак, медичні експерти не дуже здивувалися, дізнавшись, що його темперамент раптово змінився.

"Схоже, що видалення правої мигдалини може призвести до того, що хтось перестане відчувати страх. Це повністю відповідає нашій серії випадків пацієнтів з епілепсією, які перенесли майже ідентичну хірургічну процедуру", — прокоментував випадок з чоловіком доктор Санні ван Рой.

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