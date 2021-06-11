Американец, которому удалили часть мозга, полностью перестал страшиться смерти
Мужчина страдал от эпилептических припадков и приступов паники. После хирургических операций его поведение совершенно изменилось.
До 28 лет американца Джоди Смита мучило осознание того, что однажды он умрет.
Как пишет Vice, это могло быть связано с тем, что его отец и брат погибли, когда он был совсем юн. Либо же причиной послужил физический дефект, из-за которого его нервная система перестала работать.
В любом случае, страх неизбежной смерти поглощал все его мысли до тех пор, пока ему не вырезали часть его мозга.
Сейчас 32-летний Смит ничего не боится, по крайней мере, на первичном, физиологическом уровне он стал совершенно бесстрашным.
"Когда я говорю, что больше не испытываю страха, я использую это слово для описания очень уникального чувства. Я говорю о страхе, который вы испытаете, столкнувшись со смертью или серьезными проблемами. Этот страх был устранен", – рассказал мужчина.
У Смита диагностировали эпилепсию в возрасте 26 лет. Примерно три раза в день без предупреждения он начинал испытывать краткие, сильные эмоциональные ощущения, которые заставляли его чувствовать, что что-то плохое вот-вот произойдет или только что произошло.
В какой-то момент Смит вышел на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и потерял сознание. Через двадцать минут он очнулся и обнаружил, что ползает по соседскому двору, как пьяный.
"Хирургия была единственным способом предотвратить ухудшение судорог, дальнейшее повреждение моего мозга или возможную смерть", — объясняет Смит.
Операция была двухэтапной: сначала врачи имплантировали зонды глубоко в мозг Смита, затем неделю пытались вызвать припадок, чтобы определить местонахождение той части, которая вызвала проблему.
В течение этого времени, по словам Смита, он намеренно "пытал" себя, чтобы вызвать припадок – в основном, лишая себя сна. По истечении семи дней хирурги решили удалить переднюю половину правой височной доли, правую миндалину и правый гиппокамп.
Через три дня после операции Смита выписали из больницы. И сразу же, по его словам, он заметил, что в нем что-то изменилось. Его постоянный страх рассеялся, его больше не беспокоил тот факт, что он рано или поздно умрет.
Вскоре Смит снова поймал себя на том, что ведет себя нехарактерно беспечно, когда его укусил паук.
"Я просто посмотрел на это, даже не смахнул инстинктивно. Я подумал: "Ого, меня просто укусили, и это больно. Интересно, что мне теперь делать?", – вспоминает он.
Никто из врачей не подозревал, что две инвазивные операции на головном мозге могут привести к тому, что мужчина станет почти полностью бесстрашным. Однако медицинские эксперты не очень удивились, узнав, что его темперамент внезапно изменился.
"Похоже, что удаление правой миндалины может привести к тому, что кто-то перестанет испытывать страх. Это полностью соответствует нашей серии случаев пациентов с эпилепсией, перенесших почти идентичную хирургическую процедуру", – прокомментировал случай с мужчиной доктор Санне ван Рой.
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