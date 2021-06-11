Американец, которому удалили часть мозга, полностью перестал страшиться смерти

Мужчина страдал от эпилептических припадков и приступов паники. После хирургических операций его поведение совершенно изменилось.

До 28 лет американца Джоди Смита мучило осознание того, что однажды он умрет.

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Как пишет Vice, это могло быть связано с тем, что его отец и брат погибли, когда он был совсем юн. Либо же причиной послужил физический дефект, из-за которого его нервная система перестала работать.

В любом случае, страх неизбежной смерти поглощал все его мысли до тех пор, пока ему не вырезали часть его мозга.

Сейчас 32-летний Смит ничего не боится, по крайней мере, на первичном, физиологическом уровне он стал совершенно бесстрашным.

"Когда я говорю, что больше не испытываю страха, я использую это слово для описания очень уникального чувства. Я говорю о страхе, который вы испытаете, столкнувшись со смертью или серьезными проблемами. Этот страх был устранен", – рассказал мужчина.

У Смита диагностировали эпилепсию в возрасте 26 лет. Примерно три раза в день без предупреждения он начинал испытывать краткие, сильные эмоциональные ощущения, которые заставляли его чувствовать, что что-то плохое вот-вот произойдет или только что произошло.

В какой-то момент Смит вышел на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и потерял сознание. Через двадцать минут он очнулся и обнаружил, что ползает по соседскому двору, как пьяный.

"Хирургия была единственным способом предотвратить ухудшение судорог, дальнейшее повреждение моего мозга или возможную смерть", — объясняет Смит.

[ + – ] Джоди Смит

Операция была двухэтапной: сначала врачи имплантировали зонды глубоко в мозг Смита, затем неделю пытались вызвать припадок, чтобы определить местонахождение той части, которая вызвала проблему.

В течение этого времени, по словам Смита, он намеренно "пытал" себя, чтобы вызвать припадок – в основном, лишая себя сна. По истечении семи дней хирурги решили удалить переднюю половину правой височной доли, правую миндалину и правый гиппокамп.

Через три дня после операции Смита выписали из больницы. И сразу же, по его словам, он заметил, что в нем что-то изменилось. Его постоянный страх рассеялся, его больше не беспокоил тот факт, что он рано или поздно умрет.

[ + – ] Детали операции

Вскоре Смит снова поймал себя на том, что ведет себя нехарактерно беспечно, когда его укусил паук.

"Я просто посмотрел на это, даже не смахнул инстинктивно. Я подумал: "Ого, меня просто укусили, и это больно. Интересно, что мне теперь делать?", – вспоминает он.

Никто из врачей не подозревал, что две инвазивные операции на головном мозге могут привести к тому, что мужчина станет почти полностью бесстрашным. Однако медицинские эксперты не очень удивились, узнав, что его темперамент внезапно изменился.

"Похоже, что удаление правой миндалины может привести к тому, что кто-то перестанет испытывать страх. Это полностью соответствует нашей серии случаев пациентов с эпилепсией, перенесших почти идентичную хирургическую процедуру", – прокомментировал случай с мужчиной доктор Санне ван Рой.

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