В Ровно 5-летний мальчик вонзил в глаз маникюрные ножницы: медики спасли зрение ребенку (фото)

В больницу в Ровно поступил мальчик с проникающим ранением глаза с выпадением радужки и ущемлением ее в ране.

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В Ровно 5-летний мальчик, играя с маникюрными ножницами, повредил глаз. Медикам удалось спасти зрение ребенку. Об этом сообщают в Ровенской областной детской больнице.

"В специализированное хирургическое отделение Ровенской областной детской больницы поступил пятилетний мальчик с проникающим ранением глаза с выпадением радужки и ущемлением ее в ране. Родители, жители одного из районов области, не медлили с обращением к врачам, и ребенка прооперировали уже через несколько часов с момента ранения", — говорится в сообщении.

Фото: Ровенская областная детская больница

Врач-офтальмолог больницы провел одномоментную микрохирургическую обработку проникающего ранения с вправлением радужки и наложением микрошвов. Оперативное вмешательство было выполнено с использованием операционного микроскопа и под общим обезболиванием.

Фото: Ровенская областная детская больница

Напомним, что под Киевом на детской площадке качели убили 5-летнего ребенка. Мать с сыном пошли на детскую площадку, и мальчик побежал к качелям, где находились трое малолетних девочек. Качели ударили ребенка и она упала на тротуар, ударившись головой.

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